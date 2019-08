Universität Vechta will Agrarbereich ausbauen

Erweiterungskurs: Die Uni Vechta erforscht künftig den Wandel ländlicher Räume. Foto: Tzimurtas

Von Giorgio Tzimurtas



Oldenburger Münsterland. Bei der Weiterentwicklung der Universität Vechta steht ein neues Kapitel an: der Ausbau des Agrarbereichs. Ein Forschungszentrum ist geplant, das sich dem Transformationsmanagement in ländlichen Räumen widmen soll – also der Gestaltung des Wandels. Hierbei geht es um die gewaltige Aufgabe, den Nordwesten, insbesondere das Oldenburger Münsterland, mit seiner dominanten Agrar- und Ernährungsbranche fit für die Zukunft zu machen.



Der Kritik der Cloppenburger Grünen-Kreistagsabgeordneten Dr. Irmtraud Kannen, die eine Einflussnahme der Agrarindustrie auf die Forschung vermutet und als einzige mit „Nein“ im Cloppenburger Kreistag gegen die Finanzierung einer Stiftungsprofessur gestimmt hatte, entgegnet Schmidt: Die Freiheit von Forschung und Lehre sei grundgesetzlich garantiert. „Das dient uns auch als Leitmotiv in jeder Form.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

