Nach Pflegexamen gibt es viele Chancen

Einsatz für Pflege: (von links) Dr. Jochen Berentzen (Schulleiter), die Auszubildenden Diana Gerdt und Carina Müller aus Cloppenburg, Aloys Muhle (Geschäftsführer St. Marienhospital Vechta) und Annedore Dierksen (Pflegedirektorin für Vechta und Lohne). Foto: Tzimurtas

Von Giorgio Tzimurtas



Cloppenburg. Sie kennen die Schlagzeilen vom Pflegenotstand in Deutschland oder von Belastungen im Job. Dennoch steht für die Cloppenburgerinnen Diana Gerdt und Carina Müller fest: Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ist genau das richtige für sie.



Seit Donnerstag gehören die beiden 18-Jährigen zu den 65 neuen Schülerinnen und Schülern der Cloppenburger Schule für Pflegeberufe St. Franziskus. Sie durchlaufen eine dreijährige duale Ausbildung, arbeiten zugleich im St. Josefs-Hospital in der Kreisstadt.