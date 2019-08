Substitution: Letzter Arzt im Kreis gibt auf

Wichtiger Ersatzstoff: Das Methadonprogramm hilft vielen abhängigen Menschen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Im Landkreis Cloppenburg gibt es etwa 60 Betroffene. Foto: Karmann/dpa

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. In einem Schreiben an betroffene Patienten hat der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Cloppenburg, Dr. Daniel Tabeling, das Ende seiner freiwilligen Tätigkeit in der Suchtmedizinischen Grundversorgung (Substitutionstherapie) angekündigt.



Aufgrund der Tatsache, dass vor ihm zwei weitere Ärzte in diesem Bereich ihr Engagement beendet hätten und gleichzeitig drei Arztstellen im Gesundheitsamt nicht besetzt werden könnten, habe sich die Arbeitsbelastung und ärztliche Verantwortung überproportional erhöht. Dies sei jedoch mit seiner eigentlichen Aufgabe als Amtsleiter nicht mehr vereinbar. Die Ankündigung des Mediziners, zum 31. August seine Tätigkeit zu beenden, führte besonders bei den betroffenen Patienten zu großer Sorge und Aufregung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.