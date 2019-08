Bedrohte Tierarten erhalten

Gefährdet: Viele Bienenarten sind vom Aussterben bedroht, die Fachtagung zeigte Möglichkeiten zum Erhalt auf. Foto: Thomas Vorwerk

Cloppenburg (her). Über die kritische Situation vieler Insektenarten haben sich Teilnehmer aus Landwirtschaft, Bildung und einem kommunalen Betriebshof sowie Besucher aus der Freiraumplanung und Insektenkunde ausgetauscht. Ort der Fachtagung des Wildbienenbündnisses war das Museumsdorf.



„Nicht nur viele Bienenarten sind bedroht, auch die Zahl der Wissenschaftler, die sich mit ihnen beschäftigen sinkt immer weiter", erklärt Janina Voskuhl. Die Osnabrücker Bienenexpertin sprach zudem über die Ursachen des Rückganges der Arten.