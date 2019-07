Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt).Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im Juli deutlich gestiegen. Hauptverantwortlich dafür sind vor allem typische Entwicklungen zu dieser Jahreszeit.



Mit insgesamt 7016 Personen waren im Juli bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 635 Arbeitslose beziehungsweise 10,0% mehr gemeldet als im Juni. Im Vergleich zum Juli 2018 stieg die Arbeitslosigkeit um 86 Personen oder 1,2%. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 3,8%, dem gleichem Wert wie im Vorjahr.



Im Landkreis Vechta liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent, im Landkreis Cloppenburg bei 4 Prozent. Auch im Bereich der Agentur für Arbeit Friesoythe ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli weiter gestiegen. Den ausführlichen Arbeitsmarktbericht lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.