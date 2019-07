Triathleten starten an Thülsfelder Talsperre

Auftakt im Wasser: Am Sonntag fällt der Startschuss für den Triathlon an der Talsperre. Foto: prinz photography

Kreis Cloppenburg (mt). Am kommenden Sonntag, 4. August, , heißt es beim 22. Internationalen Triathlon an der Thülsfelder Talsperre wieder schwimmen, Rad fahren und laufen.Versierte Athleten und Triathlon-Neulinge gehen an den Start. Um 9.30 Uhr springen die Volkstriathleten ins Wasser und geben damit den Auftakt. Zuschauer sind willkommen. Zum Schwimmen geht es direkt in die Talsperre, und die Rad- und Laufstrecken führen teilweise durchs Naturschutzgebiet. Aus diesem Grund ist die Teilnehmerzahl auf 400 Einzelkämpfer und 25 Staffeln begrenzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

