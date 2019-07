Reiter holen fünf Titel in den Landkreis

Siegesritt: Lisa Kleine Lamping aus Lindern holte sich in der Springprüfung Junge Reiter den Meistertitel. Foto: M. Passmann

Rastede (mpe/wk) Mit einigen Erfolgen kehrten die Reiter aus dem Landkreis Cloppenburg beim 71. Oldenburger Landesturnier im Schlosspark Rastede in die heimatlichen Ställe zurück. Bei den Oldenburger Meisterschaften gingen fünf Titel in die Vereine des Landkreises. Außerdem gab es Silber- und Bronzemedaillen an die heimischen Reiter. So holte sich Lisa Kleine Lamping vom Reit- und Fahrverein Lindern in Springprüfung Junge Reiter den Titel der Landesmeisterin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

