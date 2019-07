Autoknacker schlachten wieder BMW aus

Ausgeschlachteter BMW: Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme werden mit brachialer Gewalt aus den Neuwagen demontiert. die hochwertigen Einbauteile werden dann auf dem Schwarzmarkt verhökert. Foto:Löbbecke/dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Zum wiederholten Male in diesem Monat haben Autoknacker vier Neuwagen bei einem BMW-Händler in Cloppenburg ausgeschlachtet. Wie die Polizei in Cloppenburg mitteilte, fehlt von den Tätern jede Spur. In der Nacht zu Montag, zwischen 0.30 und 6 Uhr, sind demnach vier Neuwagen brachial aufgebrochen worden. Die Beute waren auch dieses Mal hochwertige Einbauteile, die demontiert wurden. Allein in diesem Monat ist ein Schaden in Höhe von 70000 Euro entstanden, wie Polizeisprecherin Maren Otten der MT bestätigte. Nimmt man alle bisherigen Aufbrüche seit 2018 zusammen, ist der Schaden aber um ein Vielfaches höher.



Der relativ abgelegene Standort des Autohändlers mit naher Anbindung an die B72 und damit auch an die Autobahnen könnte sich unter organisierten Dieben herumgesprochen haben. Sind die hochwertigen Einbauteile erst einmal demontiert und verladen, sind die Täter binnen Minuten über alle Berge. aus genau diesem Grund wendet sich die Polizei nun an die Autohändler und gibt Tipps, wie man sich vor derartigen Einbrüchen schützen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.