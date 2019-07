Von Ladestationen bis B-Plänen

Stellten das neue Geodaten-Portal vor: Tobias Thomann (links, Planungsamt) und Landrat Johann Wimberg. Foto:Lk CLP/Lis Fiebig

Landkreis Cloppenburg (mt). Der Landkreis Cloppenburg bietet auf seiner Internetseite ab sofort ein Geodatenportal als neuen Online-Service an. Das Portal informiert Bürgerinnen und Bürger mittels Onlinekarten über Bebauungspläne, E-Mobilität, Gewässerschutz und Kehrbezirke im Kreisgebiet.



Insbesondere für die Bebauungsplanauskunft hat der Landkreis eng mit den Städten und Gemeinden zusammengearbeitet. Die Bebauungspläne der 13 Städte und Gemeinden des Landkreises werden von nun an auf einem Portal zusammengeführt. Neben den Abgrenzungen der jeweiligen Pläne sind auch die Planzeichnungen und oftmals auch die Begründungen einsehbar. Mit dem Geodatenportal können sowohl Bauwillige als auch Planer einfach und über Stadt- und Gemeindegrenzen hinaus Informationen zu Baumöglichkeiten erhalten.