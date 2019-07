Wasser sprudelt schwächer aus den Hähnen

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Rekordtemperaturen treiben die Wasser- und Speicherpumpwerke an die Kapazitätsgrenzen. Mit 346261 Kubikmetern ist der Wasserbrauch am Donnerstag so hoch wie nie in der 71-jährigen Geschichte des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) gewesen.



„Der tägliche Wasserverbrauch und die Menge, die wir in den Wasserwerken aufbereiten können, passt nicht mehr zusammen“, erklärte Axel Frerichs, stellvertretender Geschäftsführer des OOWV, am Freitagnachmittag. Nachdem der Verband schon im Juni die Verbraucher eindringlich aufforderte, mit dem Wasser sparsam umzugehen, wird jetzt die Reißleine gezogen.



Ab sofort ist der Versorgungsdruck gesenkt. Die Verbraucher merken das daran, dass das wasser nicht mehr so kräftig wie gewohnt aus den Hähnen sprudelt. In Bereichen, in denen es ohnehin bereits Druckschwankungen gegeben hat, werde das nun noch deutlich spürbar sein.



Frerichs betonte, dass diese Maßnahme der letzte Schritt sei, um etwaige Anordnungen von Nutzungseinschränkungen zu vermeiden. Der OOWV appelliert an den „Solidargedanken“ der Bürger. Das Trinkwasser, das auch bei gesenktem Druck ausreichend zur Verfügung stehe, solle nicht zweckentfremdet werden. Damit gemeint sind das Rasensprengen und Befüllen von Pools. Im OOWV-Gebiet liege der Pro-Kopf-Verbrauch üblicherweise bei 115 Litern am Tag. „Es ist genug Wasser da, um den üblichen Bedarf an Trinkwasser zu decken. Ein Pool dagegen benötigt mehrere Tausend Liter“, so Frerichs.

