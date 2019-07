Polizei schnappt mutmaßlichen Casino-Räuber

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Vechta. Der Überfall auf ein Spielcasino in Vechta am 12. Juli scheint weitestgehend aufgeklärt zu sein: Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Freitag mitteilte, ist bereits vergangene Woche ein 31-Jähriger aus Dinklage festgenommen worden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt außerdem gegen eine 42-Jährige ¬- ebenfalls aus Dinklage. Sie soll am Steuer des Fluchtautos gesessen haben.



Wie bereits berichtet, überfielen zwei maskierte Täter das Casino am 12. Juli. Die Angestellte wurde mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der Überfall hatte etliche Zeugen: So gerieten die Räuber beim Einsteigen ins Fluchtauto in einen Streit mit einer Gruppe junger Frauen. Der Fluchtwagen nahm auch einem Golffahrer die Vorfahrt. Kurz vor dem Überfall wurden die Männer obendrein unmaskiert von einem Radfahrer gesehen.



Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 31-Jährige unter Tatverdacht. Er ist der Polizei offenbar wegen vergangener Straftaten kein Unbekannter. Am 17. Juli klickten schließlich in seiner Wohnung die Handschellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ eine Richterin am Amtsgericht Vechta Haftbefehl. Seitdem sitzt der Dinklager in Untersuchungshaft. Die Polizei prüft aktuell, ob der Mann noch für weitere Überfälle beziehungsweise Straftaten verantwortlich sein könnte.



Eine 42-Jährige aus Dinklage soll die Fahrerin des Fluchtautos gewesen sein. Sie befindet sich derzeit auf freiem Fuß, da nach Angaben der Polizei derzeit keine Haftgründe vorliegen. Wer der zweite maskierte Täter gewesen ist, sei noch nicht geklärt. Dies sei Gegenstand weiterer intensiver Ermittlungen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

26.07.2019 | Feuerwehren können nicht durchatmen