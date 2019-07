Bürger messen selbst Nitrat im Wasser

Regelmäßige Proben: Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes überprüft die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis. Symbolfoto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Osnabrück/Oldenburg. In der Debatte um (zu) hohe Nitratbelastungen im Wasser können Bürger jetzt vor ihrer eigenen Haustür für Aufklärung sorgen. Die Universitäten Osnabrück und Oldenburg rufen zum ersten Mal im Oldenburger Münsterland, dem Artland und dem Kreis Emsland Einwohner und Schulen zu einem Wissenschaftsprojekt für Laien auf. Die Münsterländische Tageszeitung begleitet das Projekt als Medienpartner.



Das „Nitrat-Monitoring“, das die Deutschen Bundesstiftung Umwelt inhaltlich und finanziell fördert, erlaubt den Teilnehmern, mit kostenlosen Test-Sets Daten über die Nährstoffbelastung in ihrem Brunnen, dem Graben vor dem Haus, in der Zisterne oder dem Regenmesser im Garten zu ermitteln. Wissenschaftler werten die Daten aus. Sieben Schulen im Kreis Cloppenburg und eine im Landkreis Vechta unterstützen die Bürger mit „Forschungspaten“.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

25.07.2019 | 86.500 Hühner bei Großbrand verendet