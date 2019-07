86.500 Hühner bei Großbrand verendet

Foto: Polizei Cloppenburg/Vechta

Von Matthias Bänsch



Neuenkirchen-Vörden. Bei einem Großbrand in Neuenkirchen-Vörden sind am Mittwoch 86.500 Hühner verendet. Es ist der zweite Großeinsatz der Feuerwehren im Landkreis Vechta in zwei Tagen gewesen. Wie bereits berichtet, brannte einen Tag zuvor ein ehemaliges Munitionsgelände in Holdorf.



Auch dieses Mal wurden 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren mobilisiert – zur Unterstützung wurden auch Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis Osnabrück alarmiert. Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta mitteilte, entstand das Feuer gegen 15 Uhr.



Entgegen erster Meldungen stellte die Polizei am Donnerstag klar, dass der Brand nicht wie ursprünglich vermutet auf einem angrenzenden Getreidefeld bei Mäharbeiten entstand, sondern direkt in dem etwa 20 mal 120 Meter großen Hühnerstall. Warum, ist noch unklar. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Durch Funkenflug fing das angrenzende, abgeerntete Getreidefeld ebenfalls Feuer.



Die Löscharbeiten waren schwierig und kräftezehrend: Bei sengender Hitze mussten die rund 150 Feuerwehrleute den Brand auf dem Feld und dem Stall, in dem auf fünf Etagen die Hühner untergebracht waren, löschen. Mindestens drei Feuerwehrleute sind offenbar während der Löscharbeiten wegen der extremen Temperaturen kollabiert und mussten medizinisch versorgt werden. Behindert wurden die Einsatzkräfte offenbar auch durch Schaulustige, die aufgrund der extremen Rauchsäule auf Sicht bis direkt an die Brandstelle fuhren und so die Zufahrtswege blockierten.



Der Tierbestand konnte nicht gerettet werden. Bei den Flächenbränden rund um die Halle erhielten die Feuerwehrleute Unterstützung von Landwirten. Sie füllten ihre Güllefässer mit Wasser und halfen so bei den Löscharbeiten, die bis in die späten Abendstunden dauerten.



Brandermittler der Polizei untersuchen jetzt die Brandursache. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 2,8 Millionen Euro betragen.

