Offene Tür hilft Schwalben beim Nisten

Familiensache: Luzia Landwehr (rechts) überbringt die Auszeichnung an die Familie Ottenweß in Sevelten. Foto: Werner Landwehr

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Am Flug der Schwalben haben noch vor 30, 40 Jahren Dorfbewohner abgelesen, wie das Wetter am nächsten Tag wird: Flogen die Schwalben tief, drohte Regen. Denn bei Hochdruckwetter tragen die aufsteigenden Luftmassen die Insekten in die Höhe. Und die Schwalben folgen ihnen. Doch das Schauspiel der hakenschlagenden Vögel ist mit dem Insektensterben immer seltener geworden.



„Den Schwalben fehlt die Nahrungsgrundlage“, bedauert Werner Landwehr, Mitglied des Naturschutzbundes (NABU) in Cloppenburg. Der Einsatz von Insektiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft hat die Beute der Schwalben und anderer Vögel so stark dezimiert, dass die Bestände kleiner werden.



Zumindest vier Familien rund um die Kreisstadt steuern gegen und schaffen Nistmöglichkeiten für Rauch- und Mehlschwalben, den beiden häufigsten Arten.Mit Urkunden und Plaketten hat der NABU die Eigentümer vier schwalbenfreundlicher Häuser in Sevelten, Garrel, Schwichteler und Herbergen ausgezeichnet.