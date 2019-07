Kleiner Funke genügt: Feuerwehren im Dauereinsatz

Erst ausgeschlachtet, dann ausgebrannt: Der Golf in Lastrup hatte offenbar bei Flexarbeiten Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus. Foto: Florian Schumacher/FFW Lastrup

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Ein kleiner Funke genügt. Mehrere Brände haben die Feuerwehren im Oldenburger Münsterland in Atem gehalten. In Lastrup musste die Feuerwehr zu einem brennenden Auto ausrücken. Nach Informationen der MT hatte der Besitzer mit der einer Flex an dem Golf gearbeitet, um wiederverwertbare Einzelteile auszubauen. Durch den Funkenflug geriet der Golf offenbar in Brand. Die Feuerwehr musste mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausrücken, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.



In Lindern und Emstek mussten die Feuerwehren ausrücken, weil bei Mäharbeiten Feuer ausgebrochen sind. In Lindern geriet eine Rundballenpresse in Brand und wurde komplett zerstört. In Garthe konnte der Landwirt selbst die Ausbreitung der Flammen mit einem Grubber verhindern.



In Holdorf wurde am Dienstagnachmittag Großalarm ausgelöst. Auf einem früheren Munitionsgelände war in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen – warum, ist noch unklar. Mobilisiert wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Landkreis Vechta. 150 Einsatzkräfte verlegten auf einer Länge von über 4,5 Kilometern Länge Schlauchleitungen, um den Brand, der sich mittlerweile auf einer Fläche von über 15000 Quadratmetern ausgebreitet hatte, zu löschen.



Der Brand war zwar am Abend gelöscht. Das Feuer hatte sich an einigen Stellen aber ins Erdreich gefressen und es mussten noch überall Glutnester gelöscht werden. Noch am selben Tag appellierte Holdorf Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug an die Bürger, bei der anhaltenden Trockenheit und aktuellen Hitzewelle auf sämtliche Aktivitäten zu verzichten, die einen Brand auslösen können.



Eine ähnliche Warnung gab es bereits vor einigen Wochen von der Cloppenburger Kreisverwaltung. Wer Brände oder Rauch in der Umwelt beobachtet, sollte sofort den Notruf 112 wählen.

