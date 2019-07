Durch Stadt und Land mit Rad zum Badesee

Abkühlung: Am Halener Badesee kann man sich an warmen Sommertagen erfrischen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Landkreis Cloppenburg. 30, 2 Kilometer lang und im moderaten Tempo in zwei Stunden zu fahren. Das klingt nach einem entspannten Fahrradausflug, der als „Stadt- und-Land-Tour“ ausgewiesen ist. Nur man sollte mehr als zwei Stunden einplanen, denn es gibt ganz hervorragende Einkehrmöglichkeiten und nicht zuletzt führt die Strecke am Halener Badesee vorbei, der an warmen Sommertagen Abkühlung verheißt. Für zwei Euro Eintritt kann man dort den ganzen Tag verbringen. Umkleiden und Sanitäranlage sind vorhanden und für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. In den Sommerferien kümmern sich Mitglieder der DLRG um die Sicherheit der Badegäste – ehrenamtlich. Den ausführlichen MT-Radtour-Check lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

