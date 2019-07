Bürger trauen der Notfall-App (noch) nicht

Wertvolle Hilfe für Rettungskräfte: Die Notfallpass-App. Das Problem: Es gibt keine EU-weite Regelung. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Die Straßenseite wechseln und einmal zu wenig Ausschau halten, beim Sport unglücklich umknicken – Unfälle passieren. In solchen Momenten ist der Griff zum Smartphone und das schnelle Wählen der 112 das Erste, an das jeder unter Schock Stehende denken sollte. Mittlerweile kann der bei vielen am Körper fest verankerte, kleine Taschencomputer jedoch viel mehr.



Die App auf einem Smartphone gibt den Rettern wichtige Informationen über den Patienten wie Allergien, Blutgrup-pe oder Hinweise zur Organspende. Das könnte im Notfall kostbare Zeit sparen. Aber die Menschen im Landkreis Cloppenburg machen davon bislang keinen Gebrauch.