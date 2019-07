Züge fallen am Wochenende aus

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Wegen Bauarbeiten fallen am kommenden Wochenende Züge zwischen Essen/O. und Ahlhorn aus. Die NordWestBahn richtet für die ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr ein. Am Sonntag wird zudem ein zusätzlicher Inselbus aus Essen Richtung Küste fahren. Das teilt das Verkehrsunternehmen mit.



Auf der Strecke von Osnabrück nach Wilhelmshaven kommt es zu folgenden Einschränkungen: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, werden einige Verbindungen zwischen Essen und Ahlhorn von einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Am Sonntag wird die letzte Verbindung des Tages von Osnabrück bis Oldenburg von Essen nach Oldenburg durch einen Schienenersatzverkehr abgedeckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.