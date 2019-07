138 Schweine und Rinder waren nicht transportfähig

Symbolfoto: dpa/Wagner

Kreis Cloppenburg (mab). Die Amtstierärzte des Landkreises Cloppenburg melden eine deutlich gestiegene Zahl von Tierschutzverstößen bei der Anlieferung in Schlachtbetrieben des Landkreises. Demnach wurden im vergangenen bei 138 Schweinen und Rindern Verfahren eingeleitet, weil sich die Tiere nicht in einem transportfähigen Zustand befunden haben. Das hat die Kreisverwaltung in ihrem Jahrespressebericht veröffentlicht.



In 108 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In den 30 anderen Fällen wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil diese schwerwiegende Tierschutzverstöße als Straftat ahnden können. Die Zahlen für das Jahr 2018 liegen damit deutlich höher als im Vorjahr – im Jahr 2017 waren es lediglich 60 Feststellungen. Betroffen waren im vergangenen Jahr im Landkreis Cloppenburg 35 Tierhaltungen, während es 2017 zwölf Tierhaltungen waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

