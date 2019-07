Flucht vor Polizei endet im Krankenhaus

Symbolfoto: dpa

Vechta (mab). In der Nacht zu Montag hat sich ein Mann eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei in Vechta geliefert. Wie die Polizei Cloppenburg-Vechta am Montag mitteilte, begann die Flucht gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Beamten wollten den Seat Ibiza kontrollieren, doch der männliche Fahrer dachte nicht daran, zu stoppen.



Er gab Vollgas und raste mit dem unbeleuchteten Wagen durch die Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr er auch mehrere rote Ampeln. In einer Linkskurve verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle: Der Seat touchierte zwei Bäume und blieb am Straßenrand liegen. Laut Polizei entstand Totalschaden.



Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrer allerdings in der Dunkelheit verschwunden. Auch nach einer groß angelegten Fahndung, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, fehlte von ihm jede Spur. Ein Grund für die Flucht ist offenbar der Umstand, dass der Wagen keine Zulassung hat.



Noch in der Nacht wendete sich das Blatt: Die Polizei erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Dort sei ein Mann mit Verletzungen, die typisch für einen Autounfall sind, aufgetaucht. Das sei den Mitarbeitern merkwürdig vorgekommen. Die Verletzungen des Mannes sind aber offenbar derart schwer, dass eine Befragung bislang nicht möglich war. Aufgrund der Personenbeschreibung geht die Polizei aber davon aus, dass es sich um den geflüchteten Autofahrer handelt.