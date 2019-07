Diebe haben es auf „Navis“ abgesehen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Emstek (mab). In Cloppenburg und in Emstek sind zwei Autos aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurden die Navigationssysteme demontiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich in beiden Fällen um Volkswagen-Modelle.



Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte der Besitzer eines Tiguan in Cloppenburg den Diebstahl. Er hatte den Wagen am Abend zuvor gegen 20 Uhr unter einem Carport an der Glockenblumenstraße über Nacht abgestellt. Der entstandene Schaden beträgt hier 3000 Euro.



Dasselbe Erlebnis hatte in Emsteker am Freitag gegen 5.45 Uhr: Auch er entdeckte den Aufbruch seines Passats erst jetzt. Den Wagen hatte er am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr an der Katharinenstraße geparkt. Auch hier wird der Schaden auf 3000 Euro geschätzt.



Für beide Fälle werden mögliche Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei unter 04471/18600.