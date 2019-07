Mondpest schüchtert die „Boys“ nicht ein

Astronaut Buzz Aldrin auf dem Mond: Dieses Foto ging nach der Landung auf der Erde um die Welt. Foto: Neil Armstrong/NASA/dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Schemenhaft ist ein Schatten auf den flimmernden Röhrenfernsehern zu sehen, der Geschichte schreiben wird. Astronaut Neil Amstrong setzt den linken Fuß auf die Mondoberfläche. Ein mediales Ereignis - in Deutschland mitten in der Nacht.



Es ist der Höhepunkt eines tagelangen Endspurts im Wettlauf zum Mond zwischen Amerikanern und Russen. Auch die Münsterländische Tageszeitung ließ sich vom Mondfieber anstecken. Schon Tage vor dem Start der Apollo-11-Rakete widmete sich die MT mit ganzen Sonderseiten dem Wettlauf zum Erdtrabanten. „Unser Redakteur Otto Henkel besuchte das Zentrum für Weltraumfahrt“ meldet die MT nicht ganz ohne Stolz auf einer ganzseitigen Reportage vom Kap Kennedy. Die Astronauten - im Slang der 60er-Jahre "Boys" genannt - werden zu Helden des Jahrzehnts.



An jenem historischen Tag meldet die MT in extra großer Überschrift (obendrein in grüner Farbe): „Die Apollo-Fähre sich auf dem Mond aufgesetzt“. In der Nacht zuvor saßen viele Deutsche vor dem Fernseher, um das Ereignis live zu sehen. Der nächtliche Stromverbrauch sei so hoch „wie nie zuvor“ gewesen, meldete die MT am 22. Juli 1969.



Mehr dazu gibt es auf einer Sonderseite in der Ausgabe am 20. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.