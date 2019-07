Im Funkloch „verhungert“ der Futter-Automat

Per Tablet verbunden: Bernd Deeken (18) erledigt etliche Aufträge per Fernwartung – wenn das Netz es zulässt. Im Kreis Cloppenburg erschweren jedoch über 80 Funklöcher die Verbindung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wenn Bernd Deeken die EDV von Bauer B. wartet, wiederholt sich regelmäßig ein Schauspiel aus der digitalen Steinzeit: Weil der Hof in Elsten in einem der über 80 Funklöcher des Landkeises liegt, wuchtet der 18-jährige Unternehmer das Gerät aus dem Hof-Büro, trägt es in sein Auto und fährt nach Cloppenburg in die Firmenzentrale, um ein simples Sicherheitsupdate hochzuladen.



Deekens „Hol- und Bringdienst" ist schneller als das Netz in Cappeln, wo der Download im Schneckentempo von 0,6 Megabit pro Sekunde abläuft. 50 MB sind in Cloppenburg inzwischen Standard.