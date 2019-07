Studie: Kicker verzichten auf „Blutgrätschen“

Anleitung: Einer der fünf Trainer ist Alexander Woloschin (rechts), hier beim Auftakt in Emstekerfeld. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Startschuss: Mit einem Kennenlerntraining hat am Montagabend eine Studie zum Thema „Fußball als Gesundheitssport“ in Emstekerfeld ihren Anfang genommen. Wie berichtet, soll untersucht werden, wie sich das Hobby-Fußballtraining auf Patienten mit Bluthochdruck auswirkt. Zielgruppe sind Männer zwischen 45 und 70 Jahren, eine Frauengruppe könnte demnächst folgen.



Verantwortlich für die Studie sind die Gesundheitsregion des Landkreises Cloppenburg, der Deutsche Fußballbund und das Institut für klinische Forschung, das von Prof. Dr. Joachim Schrader geleitet wird. „Es ist ein tolles Projekt, das es in dieser Form erstmals in Deutschland gibt. Wir haben lange dafür gekämpft“, erklärte Schrader. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

