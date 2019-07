Im KZ geboren: Die Überlebenden reden

Erforscht das Schicksal der Kinder aus Auschwitz: Alwin Meyer stellt zum zweiten Mal im Bendler-Block in Berlin aus. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Was völkisch-nationale Rassisten als „Vogelschiss der Geschichte“ verhöhnen, ist für Alwin Meyer (69) aus Cloppenburg eine bittere, persönliche Gegenwart: Die Opfer der Verfolgung durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft sind nicht tot oder vergessen, sie sitzen lebendig vor dem Publizisten.



In Kanada, Ungarn und Polen hat der Autor der Dokumentation „Vergiss deinen Namen nicht – die Kinder von Auschwitz“ mit sieben Männer und Frauen gesprochen, die im KZ Auschwitz zur Welt gekommen sind. Eine englischsprachige Ausstellung für die USA und Kanada (später für Südafrika, Australien und Großbritannien) steht 2020 auf der Agenda. Sie wird höchstwahrscheinlich erstmals im Herbst 2020 in Washington D.C. ausgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.