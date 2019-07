17-Jährige am Bahnhof sexuell belästigt

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg/Sandkrug Nach einem Vorfall in einem Zug der Nordwestbahn zwischen Cloppenburg und Oldenburg ermittelt die Bundespolizei wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen: Am Freitagmorgen hat sich ein Mann vor einer 17-Jährigen entblößt.



Dieser Vorfall passierte um 7.19 Uhr beim Halt in Sandkrug. Der Mann, der offenbar gerade ausgestiegen war, klopfte zunächst an die Scheibe, neben der die 17-Jährige saß. Als das Mädchen durch das Fenster blickte, holte der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose. Eine weitere Zugreisende sah das ebenfalls. Da der Zug kurz danach weiter in Richtung Oldenburg fuhr, konnte der Mann nicht gestellt werden.



Er wird wie folgt beschrieben: Er hat eine schlanke Figur, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hat ein westeuropäischen Aussehen, struppige Haare und einen Dreitagebart – insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck. Er trug am Freitagmorgen dunkelgrüne Arbeitskleidung. Die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung unter bittet um Zeugenhinweise unter 0441/218380.

