Polizei hofft auf neue Hinweise

Vergleichsfahrzeug: Die Beamten suchen nach Hinweisen zu einem Audi A6 Avant.Foto: © Polizei

Vechta (her). Nachdem der Überfall auf die LzO in Vechta am Mittwochabend in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ vorgestellt wurde, hofft die Polizei auf weitere Hinweise. Wie berichtet verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter am 28. November 2017 durch ein Kellerfenster Zugang zu den Räumen der Bankfiliale in Vechta. Sie brachen diverse Schließfächer auf und entwendeten den Inhalt. Hierbei wurden sie von zwei Angestellten überrascht.



Die Täter schlossen die zum damaligen Zeitpunkt 54-jährige Mitarbeiterin und den damals 23-jährigen Mitarbeiter im Toilettenbereich ein und flüchteten mit einem dunklen Audi mit dem Doubletten-Kennzeichen „MI-PR 110“ vom Tatort.



Das Fluchtfahrzeug wurde dann im Bereich Bohmte im Landkreis Osnabrück von einer Polizeistreife gesichtet und verfolgt. Bei der Flucht gefährdeten die Täter andere Verkehrsteilnehmer erheblich. Im Bereich der Ortschaft Preußisch Oldendorf verlor sich die Spur des Fluchtfahrzeugs. Bei dem gesuchten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant.



Einer der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und ca. 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er war schlank und sprach hochdeutsch ohne Akzent. Der Mann trug eine dunkle Hose, eine dunkle Regenjacke und war maskiert mit einer dunklen Skimaske. Der zweite Täter ist 170 bis 175 Zentimeter groß, hat eine kräftige Gestalt und sprach ebenfalls hochdeutsch ohne Akzent



Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sein, dass die Täter aus dem Sicherheitsbereich kommen, also wahrscheinlich bei einer Security-Firma gearbeitet haben oder möglicherweise noch in dem Bereich arbeiten.

