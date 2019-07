MT sucht die schönsten Urlaubsfotos

Erfrischung im Sommer: Die MT sucht nach witzigen Fotos aus Ihrer Urlaubszeit. Foto: Jens Büttner/dpa

Schüler und Lehrer haben schon seit einer Woche Sommerferien, auch viele andere Menschen zieht es zu dieser Zeit in den Urlaub. Zudem sollen die Temperaturen nach der ersten Hitzewelle Ende Juni in der nächsten Woche wieder klettern und die Sonne bahnt sich öfter ihren Weg durch die Wolkendecke.



Ob zu Hause oder im Urlaub: Wir suchen wieder die schönsten Momente Ihres Sommers: Einfach abhängen auf der heimischen Terrasse, chillen mit Freunden am Badeteich oder wandern in den Bergen: Die MT freut sich über jedes Foto aus Ihrem ganz persönlichen Urlaubsparadies. Auch wenn‘s der eigene Garten ist.



Wir freuen uns über fast jedes Motiv: Der witzige Schnappschuss darf es genauso sein wie das „Stillleben“ auf dem Strandtuch. Das muntere Treiben am Meeresstrand genauso wie das Planschen im eigenen Pool. Oder entspannen Sie vielleicht eher bei einem guten Essen - ob in Madrid, auf Mallorca oder den Malediven. Wer die Ferne lieber meiden möchte, tummelt sich an einem der Badeseen im Landkreis Cloppenburg und erholt sich bei einem langen Spaziergang am Nordseestrand.



Wir veröffentlichen eine Auswahl der schönsten Fotos auf mehreren Sonderseiten in der MT sowie in einer Bildergalerie auf unseren digitalen Kanälen. Ganz wichtig: Vergessen Sie bitte nicht, den Namen des Fotografen/der Fotografin anzugeben. Schreiben Sie bitte auch dazu, wo das Bild entstanden ist.



Info: Schicken Sie Ihr Urlaubsfoto per Mail an leserfoto@mt-news.de. Wir freuen uns auf viele kreative und witzige Momentaufnahmen unserer Leserinnen und Leser während der schönsten Zeit des Jahres.