Raus aufs Land: Bauboom hält bis 2040 an

Cloppenburg. Das Ende des Wachstums ist im Kreis Cloppenburg nicht absehbar. Während andere ländliche Gebiete weiter schrumpfen, wird es 2040 vier Prozent mehr Einwohner und neun Prozent mehr eigenständige Haushalte geben. Das sagt der aktuelle Wohnungsmarktbericht 2017/18 der landeseigenen N-Bank voraus, den die MT ausgewertet hat.



Im Kreisgebiet werden dann rund 174000 Menschen leben, heute sind es 168000. Andere Gebiete wie Osterholz oder Uelzen verlieren über zehn Prozent ihrer Bevölkerung, Holzminden sogar fast ein Fünftel. Die Zahl der Haushalte wächst in den nächsten 30 Jahren im Kreis Cloppenburg von 71300 auf 77100.