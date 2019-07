Retter sind schneller bei Notfall als früher

Archivfoto: Bänsch

Oldenburger Land (dpa). Bei einem Notfall im Oldenburger Land dauert es durchschnittlich acht Minuten, bis Rettungskräfte beim Patienten sind. Das sagte der Leiter der Großleitstelle Oldenburger Land, Frank Leenderts.

„Nach meinem Wissen und den uns zur Verfügung stehenden Auswertungen hat sich diese Zeit über die Jahre hinweg kontinuierlich verbessert.“



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Großleitstelle nehmen 112-Anrufe aus den Landkreisen Cloppenburg, Wesermarsch, Oldenburg und Ammerland sowie den Städten Oldenburg und Delmenhorst an. Sie decken damit einen Einzugsbereich mit mehr als 700 000 Menschen ab.



Je nach Bedarf alarmieren sie Notarzt-, Feuerwehr- oder Rettungswagen. Die gesetzlich vorgeschriebene Frist, dass bei mindestens 95 Prozent der Notfälle die Helfer binnen 15 Minuten am Unfallort sein müssen, wird Leenderts zufolge im Einzugsgebiet seiner Leitstelle erreicht.