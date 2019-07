Mobilfunk: „Wir wollen vorne mit dabei sein“

Schnelles Internet: Der Landkreis möchte die digitale Infrastruktur weiter vorantreiben. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Den Breitbandausbau weiter vorantreiben möchte der Landkreis Cloppenburg. Dies ging aus einem Gespräch zwischen den Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley und Christoph Eilers sowie Staatssekretär Stefan Muhle aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium und Vertretern des Kreises hervor.



Zudem wünscht sich die Verwaltung einen Ausbau des Mobilfunks. „Wir haben zurzeit bei der Netzabdeckung im Kreis noch 86 weiße Flecken“, erklärte Baudezernent Ansgar Meyer bei einem Pressegespräch. Er hoffe auf eine Förderung oder Steuerung, die die Anbieter mehr in die Pflicht nimmt. Dieser Ausbau dürfe nicht schon wieder zu einer kommunalen Aufgabe werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.