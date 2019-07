Kein Erdkabel von Nutteln bis Essen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Das Landesamt für regionale Landesentwicklung hat letzte Details für die geplante Stromtrasse durch den Landkreis Cloppenburg mitgeteilt. Damit ist das Raumordnungsverfahren für die Planung der 380-kV-Leitung von Cloppenburg nach Merzen abgeschlossen.



Demnach hat man sich für einen Korridor entschieden, der besonders die Kritiker in den Gemeinden Cappeln und Essen stören, allerdings auch nicht mehr überraschen dürfte. Demnach beginnt der Korridor in Nutteln – als Freileitung, die westlich von Essen verläuft. Westlich von Quakenbrück geht die Leitung dann teilweise unter die Erde. Zwischen Nortrup und Badbergen verläuft die Leitung wieder oberirdisch, um zwischen Ankum und Bersenbrück wieder teilerdverkabelt zu werden.



Wie bereits mehrfach berichtet, stehen die übrigen Korridore im Landkreis Cloppenburg bereits fest. Im Raum Cloppenburg wurde das Raumordnungsverfahren bereits im Oktober abgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.

