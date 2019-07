MT-Gäste erleben ein „blaues Wunder“

Nach der Stadtrundfahrt folgte der Spaziergang: Die örtlichen Reiseführer stellten den Besuchern aus dem Landkreis Cloppenburg zahlreiche Sehenswürdigkeiten Dresdens vor. Darunter natürlich auch der Zwinger.Foto: Höffmann

Von Julius Höffmann



Cloppenburg/Dresden. Mit feinstem Pinselstrich verziert die Künstlerin den Teller aus hochwertigem Meißen-Porzellan. Vor den Augen der rund 100 MT-Gäste entsteht der erste Teil des berühmten Zwiebelmusters aus der Manufaktur, die seit Jahrhunderten für Exclusivität und Individualität steht. Die verschiedenen Arbeitsschritte konnten die Besucher aus dem Landkreis Cloppenburg bei einer Live-Vorführung im Detail verfolgen.



Der Abstecher nach Meißen gehörte zur Dresden-Tour der Münsterländischen Tageszeitung, die mit zwei Bussen vier Tage lang in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs war. Bei schönstem Sommerwetter erlebten die Gäste nicht nur das besondere Flair vor allem der Altstadt mit Zwinger, Semper-Oper und Frauenkirche, sondern auch die Schönheiten der sächsischen Schweiz, die ebenfalls zu den Ausflugszielen der Gruppe gehörte.



