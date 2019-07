Krankenhäuser überzeugen in Rangliste

Klinikbewertung: Verschiedene Faktoren spielten bei der Studie eine Rolle. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Die Krankenhäuser in Cloppenburg und Friesoythe gehören in ihrer Größenklasse zu den besten 25 Prozent in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie des F.A.Z.-Institutes mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hervor.



In der Kategorie 50 bis 150 Betten liegt das Krankenhaus St.-Marien-Stift Friesoythe mit 80,6 Punkten auf dem 66. Platz von rund 400 vergleichbar großen Häusern. Das Cloppenburger St.-Josefs-Hospital belegt in der Gruppe von 150 bis 300 Betten Rang 93 von circa 550 vergleichbaren Krankenhäusern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.