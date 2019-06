Gymnasium feiert Richtfest für Erweiterung

Neuer Klassentrakt für 13. Jahrgang soll im Oktober eingeweiht werden

Ein großer Schritt zur Erweiterung: Im Artland-Gymnasium fand jetzt das Richtfest für den Anbau statt. An der Feier nahm auch die Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter (vordere Reihe, rechts) teil.Foto: Hermann Penterman

Quakenbrück (mt). Zum Schuljahr 2020/21 erfolgt in Niedersachsen der Wechsel von G8 auf G9. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ein Jahr länger auf dem Gymnasium bleiben, um das Abitur zu machen. Die Folge: Viele Schulen haben dann einen erhöhten Raumbedarf. Das gilt auch für das Artland-Gymnasium in Quakenbrück. Deshalb bekommt die Schule einen eingeschossigen Erweiterungsbau mit rund 430 Quadratmeter Grundfläche sowie einen weiteren kleineren Anbau. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.