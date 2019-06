Landkreis warnt vor Waldbrandgefahr

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (mt) Der Landkreis Cloppenburg gibt aufgrund der Wetterlage Hinweise zur Waldbrandgefahr. Die regionale Waldbrandgefahr liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen sowie der starken Trockenheit zurzeit bei Stufe 3, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.



Der Landkreis Cloppenburg bittet die Bürger, sich bei Waldbesuchen umsichtig zu verhalten und sich der Gefahr von Waldbränden bewusst zu sein. Sollten Brände entdeckt werden, ist umgehend die Feuerwehr unter 112 zu verständigen, um so eine schnelle Brandbekämpfung zu ermöglichen.



Um vermeidbare Brände und damit Gefahren für Menschen, Tiere und Pflanzen zu verhindern, wird darauf hingewiesen, dass es prinzipiell in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober gesetzlich grundsätzlich verboten ist, in Wald, Moor und Heide oder in gefährlicher Nähe davon zu rauchen, Feuer anzuzünden oder brennende Gegenstände wegzuwerfen. Darüber hinaus ist das Grillen nur mit Erlaubnis der wald- bzw. grundbesitzenden Person auf angelegten Grillplätzen gestattet. Wer sich nicht an diese gesetzlichen Verbote hält, begeht gem. § 42 Abs. 3 Nr. 15 ff. NWaldLG eine Ordnungswidrigkeit, „die mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden kann“, erklärte Kreissprecher Frank Beumker am Donnerstag.



Der Landkreis schließt darüber hinaus auch eine Eilverordnung nicht mehr aus, wie sie es bereits im vergangenen Jahr gegeben hat. Die Kreisverwaltung mache dies von einer etwaig steigenden Brandgefahr abhängig.

