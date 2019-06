„Hunnewupp“ und „Katheker“ überzeugen

Geschichten von Hunnewupp und Katheker: Thomas Neteler (links) und Max Vohsmann haben als beste Plattdeutsch-Leser das Oldenburger Land beim Landesentscheid in Hannover vertreten. Nicht abgebildet sind Carlotta Käsehage und Maja Henken. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Hannover/Landkreis Cloppenburg. Auf der „größten plattdeutschen Veranstaltung Niedersachsens“ war der Kreis Cloppenburg stark vertreten: Carlotta Käsehage (Cloppenburg), Max Vohsmann (Garrel) und Thomas Neteler (Elsten) hatten sich zunächst als Schulsieger, dann auf dem Kreisentscheid und schließlich dem Bezirksentscheid als beste Plattleser qualifiziert.



Der Landesentscheid wurde im Funkhaus des NDR in Hannover ausgetragen. Thomas Neteler als Zweiter, Carlotta Käsehage und Max Vohsmann, beide auf Platz vier, zeigten dort durch ihre Teilnahme und ihre Leseleistung, dass Plattdeutsch im Kreis Cloppenburg oft gesprochen wird. Maja Henken vom Gymnasium Ramsloh hatte keine Konkurrenz. Mit ihrem Sieg in Saterfriesisch war sie gleichzeitig Landessiegerin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.