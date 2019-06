OOWV ruft zum Wassersparen auf

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage und die auch in den nächsten Tagen anhaltende Trockenheit führen zu einem hohen Trinkwasserverbrauch. Am Dienstag gaben die 15 Wasserwerke des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) rund 325.000 Kubikmeter Trinkwasser ab. Das sind über 100.000 Kubikmeter mehr als an üblichen Tagen. Der bisherige Höchstwert in der 71-jährigen Verbandsgeschichte vom 26. Juli 2018 mit 332.222 Kubikmetern ist damit schon im Juni beinahe erreicht worden.



Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden steige der Wasserverbrauch stark an. „Wenn viele Menschen gleichzeitig duschen, zur Toilette gehen oder den Garten bewässern, merken wir dies natürlich in unseren Wasserwerken. Sie laufen zu den Spitzenzeiten unter Volllast“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Axel Frerichs.



Eine spürbare Entlastung könne nur durch einen allgemein sorgsamen Umgang mit dem Trinkwasser erreicht werden. „Der OOWV appelliert daher an die Bevölkerung, Garten- und Grünflächen nicht mit Leitungswasser zu bewässern und insbesondere auf das Rasensprengen zu verzichten“, sagt Axel Frerichs. Das gelte auch für die Befüllung eines privaten Pools.



