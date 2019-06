A1 gesperrt: Lkw kracht in Baustellenfahrzeug

Foto: Nonstopnews

Kreis Cloppenburg (mab). In der Nacht zu Mittwoch ist ein schwerer Unfall auf einer Wanderbaustelle auf der A1 passiert. Nach ersten Erkenntnissen ist wie durch ein Wunder niemand schwer verletzt worden. Gegen 1.45 Uhr ist nach ersten Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Lastwagen in ein Sicherungsfahrzeug der Wanderbaustelle gefahren. Warum der Lkw-Fahrer das Baustellenfahrzeug übersehen hat, ist noch nicht offiziell bestätigt worden. Die Wanderbaustelle war zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta eingerichtet.



Die Fahrerkabine des Lkw wurde durch den Aufprall völlig zertrümmert. Der Fahrer konnte allerdings das Führerhaus eigenständig und unverletzt verlassen. Die Fahrer des Baustellenfahrzeug musste mit offenbar leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Durch den Unfall entstand ein großes Trümmerfeld auf der Autobahn. Deshalb waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten aufwändig. Nach derzeitigen Informationen soll die Autobahn in Richtung Bremen wieder spätestens gegen 8.30 für den Verkehr freigegeben werden.