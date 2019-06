Gefährliche Überholmanöver: Polizei stoppt Lkw

Symbolfoto: dpa

Essen/Garrel (mab). Die Polizei sucht Zeugen und gefährdete Autofahrer bei gleich zwei riskanten Überholmanövern auf den Straßen im Landkreis Cloppenburg. In beiden Fällen konnten die Beamten die beschuldigten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen.



Autofahrer informierten die Polizei, nachdem es am Dienstag auf der Beverner Straße in Essen beinahe zum Unfall gekommen wäre. Demnach setzte ein Silozug in Richtung Bevern zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagen an, obwohl sich bereits ein weiterer Lastwagen näherte. Den Fahrer des Silozuges schien das nicht zu beeindrucken. Er scherte nicht wieder ein, sondern setzte den Überholvorgang fort. Der überholte Lastwagenfahrer und der Fahrer des entgegenkommenden Lkw mussten extrem abbremsen, damit kein frontaler Zusammenstoß passiert und der Silozug wieder rechtzeitig auf die Fahrbahn einscheren konnte.



Anhand der Beschreibung eines Zeugen konnte die Polizei den Silozug wenig später in Bakum (Kreis Vechta) stoppen. Dabei handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Emstek, der für das Bakumer Unternehmen tätig ist. Auf die Aussage des Zeugen angesprochen, konnte sich der Fahrer zwar an den Überholvorgang erinnern – allerdings nicht an eine „brenzlige Situation“. Er sei sich keiner Schuld bewusst. Nun werden die beiden Lkw-Fahrer, die abbremsen mussten und etwaige weitere Zeugen für den Vorfall gesucht.



Bereits am Montag, 17. Juni, kam es in Garrel zu einem ähnlichen Vorfall: Gegen 22.30 Uhr überholte ein 27-Jähriger mit seinem Laster auf der Großenknetener Straße einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer – und das laut Polizei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit kurz vor einer Kurve. Der überholte Verkehrsteilnehmer musste dabei nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen seitlichen Zusammenstoß zu verhindern. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei einer anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Auch in diesem Fall werden noch Zeugen gesucht – insbesondere der Autofahrer, der ausweichen musste.



In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise entgegen unter 04471/18600.