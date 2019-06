1000 Gäste feiern 100 Jahre Heimatbund

Gut besucht: Vor der Kulisse des Quatmannshofes verfolgten die Gäste die Aufführungen auf der Show-Bühne. Foto: A. Landwehr

Von Aloys Landwehr



Cloppenburg. Dass der Begriff „Heimat“ ganz viele Facetten hat und jedem etwas Anderes bedeutet, das wurde am Samstag bei der Heimatpartie aus Anlass des 100. Jubiläums des Heimatbundes Oldenburger Münsterland deutlich. Heimat könne nicht da sein, wo man sich abschotte. Aufgabe sei es aber, fest verwurzelt zu sein und dabei in die Zukunft zu schauen. Aufgabe des Heimatbundes sei es, Traditionen zu bewahren und Neues zu gestalten, wie es Präsident Stefan Schute ausdrückte.



Mit einem großen Angebot an Informationsständen, Aufführungen und Mitmachaktionen feierte der Heimatbund unter dem Thema „Heimatpartie: 100 Jahre – 100 Köpfe“ seinen Geburtstag mit vielen Gästen aus Politik und Gesellschaft und über 1000 interessierten Besuchern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.