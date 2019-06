Verlegung birgt Risiken: Zeit ist Gehirn

Der weiße Fleck auf der Karte ist deutlich sichtbar: Die Expertenrunde mit (von links) Dr. Andreas Pfeiffer, Geschäftsführer Lutz Birkemeyer, Prof. Dr. Hans-Christoph Diener, Landrat Johann Wimberg und Prof. Dr. Joachim Schrader fordert eine neurologische Fachabteilung. Foto: höf

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Der „Papst der Neurologie“ wundert sich: „Ich habe nicht gewusst, dass es in Deutschland tatsächlich noch Bereiche ohne eine ausreichende neurologische Versorgung gibt“, zeigt der weltweit angesehene Prof. Dr. Hans-Christoph Diener aus Essen auf die Karte, die für den Landkreis Cloppenburg einen weißen Fleck ausweist. Jeder wisse, dass bei einem Schlaganfall jede Minute zähle, jede Verzögerung „bedeutet Gehirnverlust“.



Prof. Dr. Joachim Schrader, Ärztlicher Direktor beim St.-Josefs-Hospital in Cloppenburg, formuliert es noch drastischer: „Würden wir so arbeiten wie die Politik in Hannover, dann würden wir Todesfälle produzieren."