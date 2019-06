Nächste Großbaustelle: B72 wird saniert

Kreis Cloppenburg (mt). Autofahrer müssen sich erneut auf Behinderungen auf der Bundesstraße 72 einstellen: Ab kommenden Montag, 24. Juni, kommt es zwischen Varrelbusch und Mittelsten Thüle zu Bauarbeiten. Sie werden voraussichtlich bis Mitte September dauern. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mit.



Wegen Straßenschäden in mehreren Knotenpunkten mit anderen Straßen sei eine Sanierung notwendig. Außerdem würden Radwege verbreitert und der neuen Höhe der Fahrbahn angepasst. Der Radfahrverkehr werde während der Erneuerungsarbeiten über gesondert ausgewiesene Umleitungsstrecken geführt. Die Verkehrsführung in den Knotenpunkten werde in unterschiedlichen Verkehrsphasen durch verkehrsgesteuerte Baustellenampeln geregelt, erklärt die Straßenbaubehörde.



Die Gesamtkosten der Maßnahmen liegen bei 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund bezahlt. Der Geschäftsbereich Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrs­teilnehmer und Anlieger für die mit der Baumaßnahme einhergehenden Behinderungen um Verständnis.