Gericht will Klage eines Garrelers gegen VW stattgeben

Garrel/Oldenburg (mt). Als vorsätzlich sittenwidrige Schädigung wertet der 1. Senat des Oberlandesgericht Oldenburg das Verhalten des Automobilkonzerns Volkswagen in der „Abgasaffäre“ gegenüber den Autokäufern.



Das teilte der Cloppenburger Rechtsanwalt Jan Oskar Höffmann am Donnerstag mit. Grundlage des Verfahrens war ein Urteil des Landgerichts Oldenburg vom November. Der Besitzer eines Audi A1 aus Garrel wollte mit seiner Berufung die Abänderung des erstinstanzlichen Urteils mit dem Ziel einer Verurteilung Volkswagens erreichen.



„Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung angekündigt, der Berufung des Klägers vollumfänglich stattzugeben“, erklärt Rechtsanwalt Höffmann. Für Aufsehen sorgten indes die Ausführungen des Gerichts zur möglichen Nutzungsentschädigung, die sich Fahrzeughalter anrechnen lassen müssen. Nach Angaben des Gerichts habe es jüngst eine Besprechung aller Senate des Oberlandesgerichts Oldenburg gegeben. Das Ergebnis: Die Nutzungsentschädigung sei anhand einer zu erwartenden Gesamtlaufleistung von 350.000 Kilometern zu berechnen. Dies hat zur Folge, dass sich Fahrzeughalter deutlich geringere Entschädigungen anrechnen lassen müssen, als viele Landgerichte derzeit annehmen.



„Mit dieser verbraucherfreundlichen Schätzung wäre das Oberlandesgericht Oldenburg das erste Oberlandesgericht deutschlandweit, dass in der Diesel-Abgasaffäre eine derart hohe Laufleistung annimmt“, erklärt Jan Oskar Höffmann am Donnerstag.



