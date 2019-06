Heftiges Gewitter setzt Haus in Brand

Foto: NWM-TV

Ahlhorn/Kreis Cloppenburg (mab). Ein heftiges Gewitter hat sich am späten Mittwochabend über dem Landkreis und der Region entladen. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg musste gegen 22 Uhr nach Ahlhorn ausrücken. Die Drehleiter wurde zur Unterstützung angefordert, nachdem ein Blitz in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses eingeschlagen war.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hörten die Nachbarn zunächst einen lauten Knall, Sekunden später schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Obwohl die Feuerwehren aus Cloppenburg, Ahlhorn, Sage und Großenkneten schnell eintrafen, brannte das Haus komplett aus. Zum Glück hatte sich zu diesem Zeitpunkt niemand in dem Gebäude befunden – es wurde umfangreich renoviert. Die Familie wohnt aktuell an einer anderen Adresse.



Die Löscharbeiten waren aufwändig: Etwa 120 Feuerwehrleute waren bis 3 Uhr im Einsatz. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro. Der Landkreis Cloppenburg überstand das ungewöhnlich heftige Gewitter, das in den benachbarten Landkreisen für Einsätze der Feuerwehren und Polizei sorgte, relativ schadlos. Wie Polizeisprecherin Maren Otten der MT bestätigte, wurden keinerlei Unfälle gemeldet. So blieb das Unwetter mit seiner eindrucksvollen Wolkenfront und extrem hohen Blitz-Rate am Mittwochabend für die meisten Cloppenburger zum Glück nur ein spektakuläres Naturschauspiel am Himmel.