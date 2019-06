Talsperre: Das Wasser ist gut, aber...

Die Thülsfelder Talsperre: Die Wasserqualität ist aktuell ausgezeichnet. Der See ist aber ungewöhnlich warm. Foto: Wimberg

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Die gute Nachricht: Die drei öffentlichen Badeseen im Landkreis haben aktuell eine ausgezeichnete Wasserqualität. Das gilt auch für die Thülsfelder Talsperre. Aktuelle Messungen wecken aber böse Vorahnungen und lassen die berechtigte Frage zu: Droht der Talsperre wie schon im vergangenen Jahr ein Badeverbot wegen Algenblüte?



Fest steht: Die Thülsfelder Talsperre ist mit aktuell 24,4 Grad für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm. „Die gemessene Wassertemperatur ist höher als in den zurückliegenden fünf Jahren", erklärt Kreissprecher Frank Beumker auf Anfrage der MT. Das Problem: Mit dem Anstieg der Wassertemperaturen steigt auch die biologische Aktivität im See.