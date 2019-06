Cloppenburg darf auf weiteren Pfarrer hoffen

Zufriedene Gesichter: Kreispfarrer Michael Braun, Wiebke Range (Mitte) und Christine Wagner zogen im Anschluss an das zweite Gespräch im evangelischen Gemeindehaus in Damme über die Verteilung der Pfarrstellen eine positive Bilanz. Foto: Lammert

Oldenburger Münsterland (kpl). Obwohl die Zahl der Pfarrstellen im Kirchenkreis Oldenburger Münsterland der Evangelisch-lutherischen Kirche bis 2030 von derzeit 25,5 auf 20,5 verringert wird, sollen alle Kirchengemeinden bestehen bleiben. Das machte Kreispfarrer Michael Braun am Samstag nach einer Tagung mit Vertretern aus allen 20 Kirchengemeinden des Kirchenkreises in Damme deutlich. Die Kirchengemeinden Cloppenburg und Vechta dürfen auf eine Aufstockung der Pfarrstellen hoffen.