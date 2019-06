Pflege leidet unter kurzen Klinik-Zeiten

Sprachen über Pflege: (von links) Brigitte Käser (AOK Niedersachsen), Silvia Breher (MdB), Guido Suing (St.-Elisabeth-Stift) und Manfred Bockhorst (Landes-Caritas Verband). Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Lastrup. Das verlorengegangene Vertrauen zwischen Kranken- beziehungsweise Pflegekassen und Pflegediensten müsse dringend wieder hergestellt werden. Das sagte der Geschäftsführer des St.-Elisabeth-Stifts Lastrup am Donnerstagabend während einer Podiumsdiskussion, zu der der CDU-Kreisverband Cloppenburg in die Lastruper Einrichtung eingeladen hatte. „Am Ende des Tages zählen immer die Menschen, die wir versorgen“, betonte Suing.



Die Gründe für den beidseitigen Vertrauensbruch seien vielfältig. Unter anderem beklagte Suing eine zu große Belastung durch immer kürzere Krankenhausaufenthalte sowie zu hohe Auslastungen der Altenheime und Tagespflegeeinrichtungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.