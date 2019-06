Auf holprigen Start sollen Inhalte folgen

Dr. Jochen Berentzen (© Schwester Euthymia St.)

Cloppenburg (mt/kre). Nach dem holperigen Start und etlichen Protesten gegen die „Zwangsmitgliedschaft“ bemüht sich die neue niedersächsische Pflegekammer jetzt um Inhalte. Vorstandsmitglied Dr. Joachim Berentzen aus Cloppenburg hat zur Teilnahme an einer Regionalkonferenz für alle Pflegekräfte am Freitag, 14. Juni, in Osnabrück aufgefordert.



Bei der Tagung von 15 bis 18 Uhr im Bildungszentrum St. Hildegard der Niels-Stensen-Kliniken an der Detmarstraße 2-4 sollen Pflegende nach den Worten von Berentzen erstmals an einer selbstbestimmten Berufsordnung für Pflegefachberufe in Niedersachsen mitwirken.