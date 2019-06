Wolfsberater bekommen einen Maulkorb

Fährtenleser: Wolfsberater suchen auch nach Spuren – wie hier in Augustenfeld vergangene Woche. Foto: Siemer

Von Matthias Bänsch

und Hubert Kreke



Oldenburger Münsterland. Die Pläne von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, die Aufgaben der ehrenamtlichen Wolfsberater auf Amtstierärzte zu übertragen, stoßen beim Landkreis Cloppenburg auf Ablehnung. „Personell ist dieser Aufgabenbereich derzeit nicht zu bewerkstelligen“, erklärte Kreissprecher Frank Beumker gegenüber der MT. Schließlich seien die Wolfsberater speziell geschult, „die Veterinäre müssten noch entsprechend geschult werden“.



Es gibt aber offenbar schon seit längerer Zeit erhebliche Diskrepanzen zwischen den Wolfsberatern und dem Umweltministerium, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. „Wenn das wirklich so käme, wäre das wie ein Schlag vor den Kopf", sagt Heinz Künnen aus Lindern, ehrenamtlicher Wolfsberater für den südlichen Landkreis Cloppenburg.